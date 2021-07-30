УЕФА объявил, что болельщики смогут посетить поединок между Челси и Вильярреалом, которые сыграют 11 августа в Белфасте.

Началась продажа билетов на матч Челси – Вильярреал, который состоится 11 августа в столице Северной Ирландии. Заявки на приобретение пропусков принимаются до 2 августа 17:00 по Киеву. Стоимость билетов – от 40 до 120 евро, сообщает официальный сайт УЕФА.

Ярославский стал координатором подготовки Харькова к Суперкубку УЕФА 2025

Поединок за Суперкубок УЕФА-2021 смогут посетить не более 13 тысяч фанов. При входе на местный стадион Виндзор Парк они, согласно местному законодательству, будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР или ИФА-тест. Торговые точки внутри стадиона не будут продавать еду и напитки.

Болельщики из-за рубежа должны будут соблюдать ограничения на въезд через границу и требования, которые будут действовать на тот момент в Северной Ирландии.

Напомним, Суперкубок УЕФА традиционно разыгрывают победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Челси в финале ЛЧ одолел Манчестер Сити (1:0), а Вильярреал в ЛЕ обыграл Манчестер Юнайтед в серии пенальти. В 2020 году обладателем Суперкубка стала Бавария, которая победила Севилью.

Найдорожчий голкіпер в історії футболу розкрив інтимне з українським слідом: бунт проти тренера, жахи і тріумф в ЛЧ