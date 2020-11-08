Шеффилд неожиданно повел в счете после розыгрыша углового – Макголдрик после передачи Берге пяткой переправил мяч в ворота Менди. Лондонцы довольно быстро сравняли счет, Абрахам классно пробил из пределов штрафной после паса Ковачича, а Чилвел еще до перерыва вывел "синих" вперед после подачи Зиеша.

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После перерыва марокканец во второй раз ассистировал партнеру – на этот раз точно навесив на голову Тьяго Силвы. Точку в матче поставил Вернер, реализовав выход один на один.

Таким образом, подопечные Лэмпарда набрали 15 очков и поднялись на третье место, Шеффилд с 1 пунктом остался на дне турнирной таблицы.