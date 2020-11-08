Челсі розбив Шеффілд Юнайтед у матчі 7-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Челсі – Шеффілд Юнайтед.

Шеффілд несподівано повів у рахунку після розіграшу кутового – Макголдрік після передачі Берге п'яткою переправив м'яч у ворота Менді. Лондонці досить швидко зрівняли рахунок, Абрахам класно пробив з меж штрафного після пасу Ковачіча, а Чілвел ще до перерви вивів "синіх" вперед після подачі Зієша.

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Після перерви мароканець вдруге асистував партнеру – цього разу точно навісивши на голову Тьяго Сілви. Крапку в матчі поставив Вернер, реалізувавши вихід віч-на-віч.

Таким чином, підопічні Лемпарда набрали 15 очок та піднялись на третє місце, Шеффілд з 1 пунктом залишився на дні турнірної таблиці.