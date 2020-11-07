В рамках 8-го тура АПЛ Лидс на выезде разгромно уступил Кристал Пэлас. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2020/21, 8-й тур

Кристал Пэлас – Лидс – 4:1

Голы: Данн, 12, Эзе, 22, Кошта, 42 (автогол), Айю, 70 – Бемфорд, 27

Челси – Шеффилд Юнайтед – начало в 19:30

Лидс на выезде встречался с Кристал Пелас. Хозяева открыли счет уже на 12-й минуте благодаря голу Данна. Чуть позже, на 22-й, Эзе реализовал штрафной, пробив точно в левую девятку – 2:0. В середине тайма гости смогли отквитать один гол – отличился Бэмфорд. Кристал Пэлас не ослаблял давления и перед перерывом Кошта, пытаясь заблокировать передачу на дальнюю штангу, срезал мяч в собственные ворота и записал в свой актив автогол – 3:1.

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Во втором тайме темп игры замедлился – "орлы" играли на удержание результата. На 70-й Айю из пределов штрафной пробил мимо голкипера и увеличил преимущество до разгромного. После этого Лидс полностью захватил владения мячом и отчаянно пытался отыграться, но забить хотя бы один гол во втором тайме подопечные Марсело Бьелсы не смогли.

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