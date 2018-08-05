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Челси – Манчестер Сити: стартовые составы на Суперкубок Англии 2018, без Зинченко

16:21 155 Читати українською
Челси – Манчестер Сити: стартовые составы на Суперкубок Англии 2018, без Зинченко
Челси – Манчестер Сити: стартовые составы на Суперкубок Англии 2018, Зинченко вне заявки

Наш Александр Зинченко неожиданно не попал даже в запас. Стали известны составы Челси и Манчестер Сити на Суперкубок Англии 2018.

Матч и онлайн-трансляция Челси – Манчестер Сити на "Футбол 24" стартует в 17:00 по Киеву. Маурицио Сарри дебютирует в официальном матче с действующими обладателями Кубка Англии. Манчестер Сити Гвардиолы выиграл предыдущий розыгрыш АПЛ.

Челси – Манчестер Сити: анонс матча за Суперкубок Англии 2018

Челси: Кабальеро – Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо – Фабрегас, Жоржиньо, Баркли – Педро, Мората, Хадсон-Одой

Запасные: Булка, Кристенсен, Дзаппакоста, Дрикнуотер, Мозес, Виллиан, Абрахам

Манчестер Сити: Браво – Уолкер, Стоунз, Ляпорт, Менди – Бернарду Силва, Фернандиньо, Фоден – Марез, Агуэро, Сане

Запасные: Эдерсон, Компани, Гюндоган, Отаменди, Жезус, Диас, Гомес

Челси – Манчестер Сити: стартовые составы на Суперкубок Англии 2018

Суперкубок Англии

Челси - Манчестер Сити: Воскресенье 05 августа 2018

Челси

live 15'
0 : 0
Манчестер Сити
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