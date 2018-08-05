Челси – Манчестер Сити: стартовые составы на Суперкубок Англии 2018, без Зинченко

Наш Александр Зинченко неожиданно не попал даже в запас. Стали известны составы Челси и Манчестер Сити на Суперкубок Англии 2018.

Матч и онлайн-трансляция Челси – Манчестер Сити на "Футбол 24" стартует в 17:00 по Киеву. Маурицио Сарри дебютирует в официальном матче с действующими обладателями Кубка Англии. Манчестер Сити Гвардиолы выиграл предыдущий розыгрыш АПЛ.

Челси – Манчестер Сити: анонс матча за Суперкубок Англии 2018

Челси: Кабальеро – Аспиликуэта, Луис, Рюдигер, Алонсо – Фабрегас, Жоржиньо, Баркли – Педро, Мората, Хадсон-Одой

Запасные: Булка, Кристенсен, Дзаппакоста, Дрикнуотер, Мозес, Виллиан, Абрахам

Манчестер Сити: Браво – Уолкер, Стоунз, Ляпорт, Менди – Бернарду Силва, Фернандиньо, Фоден – Марез, Агуэро, Сане

Запасные: Эдерсон, Компани, Гюндоган, Отаменди, Жезус, Диас, Гомес

عاجل: التشكيلة الاساسية 433:

كاباييرو

الونسو لويز روديغر ازبيليكويتا

باركلي جورجينيو دفابريغاس

اودوي موراتا بيدرو #CommunityShield #CFC pic.twitter.com/uqcQhAFncN — CHELSEA SAUDI FANS (@CFCSAUDIFANS) 5 серпня 2018 р.

Челси – Манчестер Сити: стартовые составы на Суперкубок Англии 2018