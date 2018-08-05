Челсі – Манчестер Сіті: стартові склади на Суперкубок Англії 2018, без Зінченка

Наш Олександр Зінченко несподівано не потрапив навіть у запас. Стали відомі склади Челсі та Ман Сіті на Суперкубок Англії 2018.

Матч і онлайн-трансляція Челсі – Манчестер Сіті на "Футбол 24" стартує о 17:00 за Києвом. Мауріціо Саррі дебютує в офіційному матчі з чинними володарями Кубка Англії. Ман Сіті Гвардіоли виграв попередній розіграш АПЛ.

Челсі – Манчестер Сіті: анонс матчу за Суперкубок Англії 2018

Челсі: Кабальєро – Аспілікуета, Луїс, Рюдігер, Алонсо – Фабрегас, Жоржінью, Барклі – Педро, Мората, Хадсон-Одої

Запасні: Булка, Крістенсен, Дзаппакоста, Дрікнвотер, Мозес, Вілліан, Абрахам

Манчестер Сіті: Браво – Волкер, Стоунз, Лапорт, Менді – Бернарду Сілва, Фернандінью, Фоден – Марез, Агуеро, Сане

Запасні: Едерсон, Компані, Гюндоган, Отаменді, Жезус, Діас, Гомес

عاجل: التشكيلة الاساسية 433:

كاباييرو

الونسو لويز روديغر ازبيليكويتا

باركلي جورجينيو دفابريغاس

اودوي موراتا بيدرو #CommunityShield #CFC pic.twitter.com/uqcQhAFncN — CHELSEA SAUDI FANS (@CFCSAUDIFANS) 5 серпня 2018 р.

Челсі – Манчестер Сіті: стартові склади на Суперкубок Англії 2018