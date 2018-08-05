Челсі – Манчестер Сіті: стартові склади на Суперкубок Англії 2018, без Зінченка

Наш Олександр Зінченко несподівано не потрапив навіть у запас. Стали відомі склади Челсі та Ман Сіті на Суперкубок Англії 2018.
Матч і онлайн-трансляція Челсі – Манчестер Сіті на "Футбол 24" стартує о 17:00 за Києвом. Мауріціо Саррі дебютує в офіційному матчі з чинними володарями Кубка Англії. Ман Сіті Гвардіоли виграв попередній розіграш АПЛ.
Челсі – Манчестер Сіті: анонс матчу за Суперкубок Англії 2018
Челсі: Кабальєро – Аспілікуета, Луїс, Рюдігер, Алонсо – Фабрегас, Жоржінью, Барклі – Педро, Мората, Хадсон-Одої
Запасні: Булка, Крістенсен, Дзаппакоста, Дрікнвотер, Мозес, Вілліан, Абрахам
Манчестер Сіті: Браво – Волкер, Стоунз, Лапорт, Менді – Бернарду Сілва, Фернандінью, Фоден – Марез, Агуеро, Сане
Запасні: Едерсон, Компані, Гюндоган, Отаменді, Жезус, Діас, Гомес
Челсі – Манчестер Сіті: стартові склади на Суперкубок Англії 2018
Суперкубок Англії
Челсі - Манчестер Сіті: Неділя 05 серпня 2018