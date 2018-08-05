toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
АНДРІЙ ЛУНІН ЧЕЛСІ - МАНЧЕСТЕР СІТІ КАРПАТИ - ОЛІМПІК ТРАНСФЕРИ

Челсі – Манчестер Сіті: стартові склади на Суперкубок Англії 2018, без Зінченка

16:13 972 Читать на русском
Челсі – Манчестер Сіті: стартові склади на Суперкубок Англії 2018, без Зінченка
Челсі – Манчестер Сіті: стартові склади на Суперкубок Англії 2018, Зінченко поза заявкою

Наш Олександр Зінченко несподівано не потрапив навіть у запас. Стали відомі склади Челсі та Ман Сіті на Суперкубок Англії 2018.

Матч і онлайн-трансляція Челсі – Манчестер Сіті на "Футбол 24" стартує о 17:00 за Києвом. Мауріціо Саррі дебютує в офіційному матчі з чинними володарями Кубка Англії. Ман Сіті Гвардіоли виграв попередній розіграш АПЛ.

Челсі – Манчестер Сіті: анонс матчу за Суперкубок Англії 2018

Челсі: Кабальєро – Аспілікуета, Луїс, Рюдігер, Алонсо – Фабрегас, Жоржінью, Барклі – Педро, Мората, Хадсон-Одої

Запасні: Булка, Крістенсен, Дзаппакоста, Дрікнвотер, Мозес, Вілліан, Абрахам

Манчестер Сіті: Браво – Волкер, Стоунз, Лапорт, Менді – Бернарду Сілва, Фернандінью, Фоден – Марез, Агуеро, Сане

Запасні: Едерсон, Компані, Гюндоган, Отаменді, Жезус, Діас, Гомес

Челсі – Манчестер Сіті: стартові склади на Суперкубок Англії 2018

Суперкубок Англії

Челсі - Манчестер Сіті: Неділя 05 серпня 2018

Челсі

live 12'
0 : 0
Манчестер Сіті
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Англія Головне Олександр Зінченко Олександр Зінченко Челсі - Манчестер Сіті Челсі Челсі Манчестер Сіті Манчестер Сіті
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
17
хв
Арсенал-Київ
19:30
Маріуполь
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук