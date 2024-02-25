Челси и Ливерпуль разыграют Кубок английской лиги 2023/24. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию финала – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Челси – Ливерпуль начнется в 17:00 по киевскому времени. Прямая трансляция доступна на Setanta Sports. За основными событиями можно следить в онлайне Футбол 24.

Мудрик может покинуть Челси – лондонцы готовы рассмотреть сценарий, который "зарубили" в январе

Михаил Мудрик уже привычно оказался в запасе Челси. В предыдущих трех матчах украинец так и не получил минут от Маурисио Почеттино. Напомним, что Мудрик был героем "синих" на стадии четвертьфинала – Михаил забил спасительный гол на последних минутах против Ньюкасла, а затем реализовал свою попытку в победной серии пенальти.

У Ливерпуля отсутствует главная звезда – Мохамед Салах не успел полностью восстановиться. Также вне игры Алиссон, Трент, Матип, Собослай, Джонс, Тьяго, Жота и Нуньес.

Стартовый состав Челси:

Ливерпуля: