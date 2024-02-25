Челсі та Ліверпуль розігрують Кубок англійської ліги 2023/24. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію фіналу – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Челсі – Ліверпуль розпочався о 17:00 за київським часом. Пряма трансляція доступна на Setanta Sports. За основними подіями можна стежити у онлайні Футбол 24.

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Михайло Мудрик вже звично опинився в запасі Челсі. У попередніх трьох матчах українець так і не отримав хвилин від Маурісіо Почеттіно. Нагадаємо, що Мудрик був героєм "синіх" на стадії чвертьфіналу – Михайло забив рятівний гол на останніх хвилинах проти Ньюкасла, а потім реалізував свою спробу в переможній серії пенальті.

У Ліверпуля відсутня головна зірка – Мохамед Салах не встиг повністю відновитись. Також поза грою Аліссон, Трент, Матіп, Собослай, Джонс, Тьяго, Жота і Нуньєс.

Стартовий склад Челсі:

Ліверпуля: