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Челси – Лестер: арбитр дебютировал в АПЛ благодаря забавному инциденту

19:31 66 Читати українською
Челси – Лестер: арбитр дебютировал в АПЛ благодаря забавному инциденту
Оливер Лэнгфорд / Nottingham Post

Поединок 2-го тура английской Премьер-лиги между лондонским Челси и Лестером пришлось судить Оливеру Лэнгфорду, который изначально должен исполнять функции четвертого арбитра.

7’ Мейсон Маунт
 
Оньинье Ндиди 66’
7’ Мейсон Маунт
66’ Оньинье Ндиди

В поединке на Стэмфорд Бридж произошла неожиданная замена, сообщает Leicester Mercury.

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Ранее Футбольная ассоциация арбитром поединка назначила Грэма Скотта, но матч обслуживает Лэнгфорд. Оказалось, что Скотт не смог вовремя прибыть на домашнюю арену Челси из-за пробок, поэтому роль главного рефери выпала Лэнгфорду. Интересно, что этот курьез позволил последнему дебютировать на уровне Премьер-лиги.

К слову, Оливер Лэнгфорд представляет Западный Мидленд и в этом сезоне уже отработал 2 поединка в Чемпионшипе.

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