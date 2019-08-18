Челси – Лестер: арбитр дебютировал в АПЛ благодаря забавному инциденту

Поединок 2-го тура английской Премьер-лиги между лондонским Челси и Лестером пришлось судить Оливеру Лэнгфорду, который изначально должен исполнять функции четвертого арбитра.
В поединке на Стэмфорд Бридж произошла неожиданная замена, сообщает Leicester Mercury.
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Ранее Футбольная ассоциация арбитром поединка назначила Грэма Скотта, но матч обслуживает Лэнгфорд. Оказалось, что Скотт не смог вовремя прибыть на домашнюю арену Челси из-за пробок, поэтому роль главного рефери выпала Лэнгфорду. Интересно, что этот курьез позволил последнему дебютировать на уровне Премьер-лиги.
К слову, Оливер Лэнгфорд представляет Западный Мидленд и в этом сезоне уже отработал 2 поединка в Чемпионшипе.
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