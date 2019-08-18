Челсі – Лестер: арбітр дебютував в АПЛ через кумедний інцидент

Поєдинок 2-го туру англійської Прем'єр-ліги між лондонським Челсі та Лестером довелося судити Оліверу Ленгфорду, який початково мав бути четвертим арбітром.

У поєдинку на Стемфорд Брідж відбулася несподівана заміна, повідомляє Leicester Mercury.

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Раніше Футбольна асоціація арбітром поєдинку призначила Грема Скотта, та матч обслуговує Ленгфорд. Виявилося, що Скотт не зміг вчасно прибути на домашню арену Челсі через затори, тому роль головного рефері випала Ленгфорду. Цікаво, що цей курйоз дозволив останньому дебютувати на рівні Прем'єр-ліги.

До слова, Олівер Ленгфорд представляє Західний Мідленд і в цьому сезоні вже відпрацював 2 поєдинки в Чемпіоншипі.

"Мене залякували, я двічі отримав по пиці". Тернополянин 10 років відпрацював лайнсменом в англійському Чемпіоншипі