"И Энцо (Фернандес, – прим.), и Миша почувствовали что-то во время вчерашней тренировки. У обоих легкие мышечные травмы.

"К концу сезона вы увидите настоящего Мудрика": английский журналист в ожидании прорыва от вингера Челси

Мы надеялись, что они будут в порядке, но, к сожалению, они не совсем готовы. Ни одно из повреждений не является большой проблемой, но мы не хотели рисковать", – цитирует Почеттино football.london.

Напомним, отсутствие Мудрика в заявке на поединок 10-го тура АПЛ с Брентфордом стало неожиданностью для болельщиков. Вингер Челси своей игрой наконец-то начал удовлетворять требования придирчивых британских журналистов, забив по голу в двух своих последних матчах (в ворота Мальты за сборную Украины и Арсеналу в чемпионате Англии). Поэтому в матче с "пчелами" на украинца возлагались особые надежды.

Жирона на последних минутах вырвала победу над Сельтой, вернув лидерство – Довбик не впечатлил, Цыганков вернулся