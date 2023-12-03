Челси и Брайтон сыграют в 14-м туре чемпионата Англии. Стартовые составы и ссылки на онлайн-трансляцию игры – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Челси – Брайтон начнется в 16:00 по киевскому времени. Михаил Мудрик неожиданно появился в основе после месячной паузы и трех выходов на замену. Украинец попытается огорчить команду Роберто Де Дзерби, с которым он пересекался в Шахтере.

Челси набрал всего одно очко в предыдущих двух турах и идет 11-м. Брайтон неделю назад обыграл Ноттингем, прервав серию из трех ничьих. "Чайки" восьмые.

Где смотреть матч Челси – Брайтон? Прямая трансляция матча доступна на Setanta Sports. Следить за основными событиями игры можно в онлайн "Футбол 24".

Стартовые составы:

Челси:

Брайтон: