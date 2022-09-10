"Это была коррида, именно так, как я сказал на пресс-конференции. В начале матча, на первых минутах, футболисты Фенербахче падали на газон, симулировали, потом начали проявлять агрессию. И так было до конца встречи. Каждый контакт был жестким. Чрезвычайная агрессия. Это недопустимо!

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Жезуш сказал, что не соглашается, что это была коррида? Хотелось бы увидеть его реакцию на двух футболистов в больнице. Шапаренко и Бущан уехали в Барселону, им будут делать операцию. У Шапаренко разрыв крестообразных связок, он выбыл на полгода, Бущан – минимум на месяц, у него также травма колена.

Как будто бы мне до этого не хватало проблем... У Забарного – желудочная инфекция, у Беседина – болит спина, у третьего вратаря Нещерета – перелом носа. Проблемы связаны между собой.

Как мне судейство? Трусливое, толерантное. Арбитр разрешил им играть грубо. Мы не могли провести контратаку, каждый раз Гармаш падал, оказывался в нокдауне. Судья подвергся давлению трибун. Жезуш утверждает, что корриды не было? А что было на трибунах? Зрители бросали все, что было под рукой и оскорбляли нас!

Давление оказывалось, прежде всего, на игроков Фенербахче, поскольку на трансферы в клубе были потрачены большие суммы. Их подстрекали к насилию и они отвечали насилием. Перед этим матчем они говорили только о реванше после того, как мы их выбили из Лиги чемпионов", – сказал Луческу в комментарии GSP.

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