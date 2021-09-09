Самым полезным игроком поединка Чехия – Украина по оценкам InStat стал защитник "сине-желтых" Виктор Корниенко, сообщает издание Zbirna.com.

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В активе футболиста Шахтера 68 ТТД с браком 16%, шесть выигранных единоборств из девяти, три перехвата, семь подборов и один удар по воротам, который стал результативным.

В четверку лучших игроков сборной Украины вошли также Андрей Ярмоленко (279 баллов), Денис Бойко и Александр Зубков (по 268 баллов).

Напомним, забив в середине первого тайма в матче с Чехией украинцы умудрились пропустить на четвертой добавленной минуте и потеряли, казалось бы, стопроцентную победу.

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