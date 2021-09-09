Найкориснішим гравцем поєдинку Чехія – Україна за оцінками InStat став захисник "синьо-жовтих" Віктор Корнієнко, повідомляє видання Zbirna.com.

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В активі футболіста Шахтаря 68 ТТД з браком 16%, шість виграних єдиноборств з дев'яти, три перехоплення, сім підбирань і один удар по воротах, який став результативним.

До четвірки найкращих гравців збірної України увійшли також Андрій Ярмоленко (279 балів), Денис Бойко і Олександр Зубков (по 268 балів).

Нагадаємо, забивши в середині першого тайму у матчі з Чехією українці примудрились пропустити на четвертій доданій хвилині і втратили, здавалося б, стовідсоткову перемогу.

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