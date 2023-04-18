Экс-кипер Челси и Арсенала последние несколько лет активно играет в хоккей. Петр Чех примет участие в благотворительном матче команды Белфаст против Днепра из Херсона, арена которого была разрушена после начала полномасштабной войны. Поединок будет сыгран в среду, 19 апреля, в столице Северной Ирландии. Его цель – поддержка хоккея в Украине, сообщает BBC.

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"Буду рад сыграть в этом матче. После того, как Белфаст выиграл требл, не сомневаюсь, что на SSE Arena будет отличная атмосфера. Это благотворительная игра для прекрасной цели. Я всегда рад помочь и поддержать, где это возможно, чтобы изменить жизнь других людей Надеюсь, что все придут насладиться игрой и поддержать обе команды.

Прекрасно вернуться в Белфаст, где я выиграл Суперкубок УЕФА с Челси, и уже жду что-то большего в среду", – заявил Петр Чех.

Этот поединок станет частью программы "Украинская мечта", цель которой – сбор средств на поддержку украинских хоккеистов (7500 игроков и тренеров, представляющих 100 украинских клубов и 15 школ).

Напомним, в течение своей карьеры 40-летний Петр Чех поиграл за Спарту, Ренн, Челси и Арсенал. Выиграл ЛЧ 2011/12 и 4 раза стал чемпионом АПЛ. За сборную Чехии сыграл 124 поединка.

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