Екс-кіпер Челсі та Арсенала останні кілька років активно грає у хокей. Петр Чех візьме участь у благодійному матчі команди Белфаст проти Дніпра з Херсона, арена якого була зруйнована після початку повномасштабної війни. Поєдинок буде зіграний у середу, 19 квітня, у столиці Північної Ірландії. Його мета – підтримка хокею в Україні, повідомляє BBC.

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"Буду радий зіграти у цьому матчі. Після того, як Белфаст виграв требл, не сумніваюсь, що на SSE Arena буде чудова атмосфера. Це благодійна гра для прекрасної мети. Я завжди радий допомогти та підтримати, де це можливо, щоб допомогти змінити життя інших людей. Сподіваюсь, що усі прийдуть насолодитися грою і підтримати обидві команди.

Прекрасно повернутися до Белфаста, де я виграв Суперкубок УЄФА з Челсі, і вже чекаю на щось більше у середу", – заявив Петр Чех.

Цей поєдинок стане частиною програми "Українська мрія", мета якої – збір коштів на підтримку українських хокеїстів (7500 гравців і тренерів, які представляють 100 українських клубів і 15 шкіл).

Нагадаємо, впродовж своєї кар'єри 40-річний Петр Чех пограв за Спарту, Ренн, Челсі та Арсенал. Виграв ЛЧ 2011/12 та 4 рази став чемпіоном АПЛ. За збірну Чехії зіграв 124 поєдинки.

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