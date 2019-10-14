Чех феерично дебютировал в хоккее – легендарный вратарь отбил решающий буллит и получил звание лучшего игрока матча

Бывший голкипер сборной Чехии, Челси и Арсенала Петр Чех попробовал свои силы в новом виде спорта.

Звездный вратарь провел свою первую игру в составе Гилфорд Феникс, который выступает в полупрофессиональной хоккейной лиге Англии.

Швайнштайгер официально объявил о завершении карьеры

Чех вышел в основе своей команды на матч против Суиндон Уайлд Кэтс. Основное время закончилось ничьей 2:2, после чего началась серия буллитов. Именно здесь наступил звездный час легенды – 37-летний вратарь отразил решающий удар и сразу оказался в объятиях своих партнеров. Именно новоиспеченного стража ворот Гилфорда признали лучшим игроком отчетной встречи.

Напомним, что Петр Чех этим летом объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста после 20 лет выступлений на высшем уровне.

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