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Чех феєрично дебютував у хокеї – легендарний воротар відбив вирішальний буліт і здобув звання найкращого гравця матчу

07:30 617 Читать на русском
Чех феєрично дебютував у хокеї – легендарний воротар відбив вирішальний буліт і здобув звання найкращого гравця матчу
Петр Чех / Reuters

Колишній голкіпер збірної Чехії, Челсі і Арсенала Петр Чех спробував свої сили у новому виді спорту.

Зірковий воротар провів свою першу гру у складі Гілфорд Фенікс, який виступає в напівпрофесійній хокейній лізі Англії.

Швайнштайгер офіційно оголосив про завершення кар'єри

Чех вийшов у основі своєї команди на матч проти Суіндон Уайлд Кетс. Основний час закінчився нічиєю 2:2, після чого розпочалась серія булітів. Саме тут настав зірковий час легенди – 37-річний воротар відбив вирішальний удар і відразу опинився в обіймах своїх партнерів. Саме новоспеченого стража воріт Гілфорда визнали найкращим гравцем звітної зустрічі.

Нагадаємо, що Петр Чех цього літа оголосив про завершення професіональної кар'єри футболіста після 20 років виступів на найвищому рівні.

Шолом, рекорд АПЛ за "сухими" матчами та уникання лави запасних. Культовий Петр Чех прощається з футболом

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Англія Світ Петр Чех Петр Чех
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