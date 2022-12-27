"Планируем открытие к концу весны, если не будет катаклизмов, шальных историй. Конечно, планирую это грандиозно, с приглашением известных футбольных звезд, там ван Бастен, Гуллит.

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Мечтаем, что будет Чеферин, Павелко. Желаем сделать это с украинскими звездами. Планируем грандиозно, а как будет – приезжайте и посмотрите. Думаю, будет классно", – сказал Козловский в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, на зимнюю паузу Рух ушел на 11-й строчке, имея в своем активе 18 очков.

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