"Плануємо відкриття на кінець весни, якщо не буде катаклізмів, шалених історій. Звичайно, планую це грандіозно, із запрошенням відомих футбольних зірок, там ван Бастен, Гулліт.

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Мріємо, що буде Чеферін, Павелко. Бажаємо зробити це з українськими зірками. Плануємо грандіозно, а як буде – приїжджайте та подивіться. Думаю, буде класно", – сказав Козловський в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, на зимову паузу Рух пішов на 11-й сходинці, маючи у своєму активі 18 очок.

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