"Чеферін, ван Бастен, Гулліт": Козловський розсекретив імена зіркових гостей, яких чекає на відкритті академії Руха
14:22 - Читать на русском
Президент львівського клубу Григорій Козловський поділився планами щодо клубної академії.
"Плануємо відкриття на кінець весни, якщо не буде катаклізмів, шалених історій. Звичайно, планую це грандіозно, із запрошенням відомих футбольних зірок, там ван Бастен, Гулліт.
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Мріємо, що буде Чеферін, Павелко. Бажаємо зробити це з українськими зірками. Плануємо грандіозно, а як буде – приїжджайте та подивіться. Думаю, буде класно", – сказав Козловський в інтерв'ю клубному YouTube-каналу.
Нагадаємо, на зимову паузу Рух пішов на 11-й сходинці, маючи у своєму активі 18 очок.
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