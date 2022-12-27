"Маркевич для меня как футбольный отец, который дает очень много советов и наставлений, как мне двигаться в футболе. Мы в постоянном диалоге. И когда у нас беда или форс-мажор, Мирон Богданович всегда становится на мостик корабля и помогает нам выходить из этой беды.

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Почему он не главный тренер? Маркевич – часть Руха. Его отец Богдан Маркевич много приложился к истории клуба. Как я, как президент, могу стать главным тренером клуба? Я и есть этот клуб. Мирон Маркевич и есть этот клуб. Его отец назвал его Рухом.

Маркевич – больше, чем главный тренер, он душа этого клуба. Мне трудно объяснить это людям, которые не знают наших отношений. Мы даже родились в один день с разницей в 20 лет. Мы всегда с ним шутим: "Это надо, что двое таких безнадежно больных и влюбленных в футбол людей сошлись в одном городе, еще и в один день родились", – сказал Козловский в интервью клубному YouTube-каналу.

Напомним, на зимнюю паузу Рух ушел на 11-й строчке, имея в своем активе 18 очков.

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