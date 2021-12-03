"Все идет от головы, сверху. Шахтер – прекрасно развивающийся клуб. Когда мистер Ахметов пришел в Шахтер, это был даже по украинским стандартам очень маленький клуб.

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Сейчас он лучший в Украине по результатам, играет в Лиге чемпионов и является очень и очень серьезным оппонентом для кого-либо", – цитирует Чеферина официальный сайт дончан .

Заметим, "горняки" за время независимости Украины 13 раз добывали золотые медали отечественного первенства. Рекорд сейчас принадлежит Динамо – у киевлян 16 триумфов.

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