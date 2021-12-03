Чеферін вважає Шахтар найкращим клубом України
Президент УЄФА Александер Чеферін після зустрічі з Рінатом Ахметовим високо оцінив донецький колектив.
"Усе йде від голови, згори. Шахтар – клуб, що розвивається чудово. Коли містер Ахметов прийшов до Шахтаря, це був навіть за українськими стандартами дуже маленький клуб.
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Зараз він найкращий в Україні за результатами, грає в Лізі чемпіонів та є дуже і дуже серйозним опонентом для будь-кого", – цитує Чеферіна офіційний сайт донеччан.
Зауважимо, "гірники" за час незалежності України 13 разів здобували золоті медалі вітчизняної першості. Рекорд наразі ж належить Динамо – у киян 16 тріумфів.
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