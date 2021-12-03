"Усе йде від голови, згори. Шахтар – клуб, що розвивається чудово. Коли містер Ахметов прийшов до Шахтаря, це був навіть за українськими стандартами дуже маленький клуб.

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Зараз він найкращий в Україні за результатами, грає в Лізі чемпіонів та є дуже і дуже серйозним опонентом для будь-кого", – цитує Чеферіна офіційний сайт донеччан.

Зауважимо, "гірники" за час незалежності України 13 разів здобували золоті медалі вітчизняної першості. Рекорд наразі ж належить Динамо – у киян 16 тріумфів.

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