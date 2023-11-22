Бывший вратарь Динамо и экс-президент ПФЛ Святослав Сирота остался разгневан из-за слов президента УЕФА Александера Чеферина о том, что Италия должна быть на Евро-2024.

"Как сказал классик: "Браво, Федерация! Браво, Чеферин!" Вытащили за уши Италию. Если есть у человека совесть, а ее, наверное, у него нет, Чеферин должен уйти в отставку. Президент Федерации футбола Испании Рубиалес ушел в отставку после скандала из-за поцелуя футболистки на ЧМ-2023.

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Чеферин прямым текстом сказал, что Украина не должна выиграть. Его указание было выполнено арбитром, который в конце матча не поставил стопроцентный пенальти. Чеферин должен уйти в отставку.

Ребров придумал замечательную тактику, которую почти реализовал. Как в комментарии отметил Сергей Дирявка, итальянцы не выдержат весь матч в таком бешеном темпе. Так и произошло. Ставка Реброва на штурм в последние 20 минут должна была сыграть. Но почти прямое указание Чеферина сыграло свою роль. А ребята молодцы! Они сделали даже больше, чем от них ожидали. Спасибо всем за отличную игру!

P.S. Предлагаю не оставлять это без внимания. Чеферин – редкостный пи***ас. Сначала он пытался вернуть россиян в соревнования, потом вернул арбитров, сейчас дал нескрываемое указание сделать так, чтобы Украина не победила. Другие страны должны поддержать нас. Безусловно, и раньше арбитры убивали разные команды. Иногда ошибались не сознательно, иногда, явно с целью.

Но никогда, никогда, президент УЕФА не высказывался публично относительно преимущества или необходимости каких-то действий относительно конечного результата матча. Такое в футболе происходит впервые за всю его историю", – написал Сирота на своей странице в Facebook.

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