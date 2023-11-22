Колишній воротар Динамо та екс-президент ПФЛ Святослав Сирота залишився розгніваний через слова президента УЄФА Александера Чеферіна про те, що Італія має бути на Євро-2024.

"Як сказав класик: "Браво, Федерація! Браво, Чеферін!" Витягли за вуха Італію. Якщо є у людини совість, а її, напевно в нього немає, Чеферін має піти у відставку. Президент Федерації футболу Іспанії Рубіалес пішов у відставку після скандалу через поцілунок футболістки на ЧС-2023.

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Чеферін прямим текстом сказав, що Україна не повинна виграти. Його вказівка була виконана арбітром, який наприкінці матчу не поставив стовідсотковий пенальті. Чеферін має піти у відставку.

Ребров вигадав чудову тактику, яку майже реалізував. Як в коментарі зазначив Сергій Дирявка, італійці не витримають увесь матч в такому шаленому темпі. Так і відбулося. Ставка Реброва на штурм в останні 20 хвилин повинна була зіграти. Але майже пряма вказівка Чеферіна зіграла свою роль. А хлопці молодці! Вони зробили навіть більше, ніж від них очікували. Дякую всім за чудову гру!

P.S. Пропоную не залишати це поза увагою. Чеферін – рідкісний пі***ас. Спочатку він намагався повернути росіян у змагання, потім повернув арбітрів, зараз дав неприховану вказівку зробити так, щоби Україна не перемогла. Інші країни мають підтримати нас. Безумовно, і раніше арбітри вбивали різні команди. Інколи помилялися не свідомо, іноді, явно з метою.

Але ніколи, ніколи, президент УЄФА не висловлювався публічно щодо переваги або необхідності якихось дій стосовно кінцевого результату матчу. Таке в футболі відбувається вперше за всю його історію", – написав Сирота на своїй сторінці у Facebook.

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