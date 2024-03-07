У боротьбі за вихід у наступний тур Кубка чемпіонів КОНКАКАФ Коламбус Крю на виїзді вирвав перемогу у Динамо Х'юстон (1:0). Читайте звіт про гру і дивіться відео гола на "Футбол 24".

Кубок чемпіонів КОНКАКАФ (Пн. та Цн. Америка), 1/8 фіналу, перший матч

Динамо Х'юстон – Коламбус Крю – 0:1

Гол: Карраскілья, 90+6 (аг.)

Реал вийшов до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, втримавши нічию з РБ Лейпциг – Лунін провів неоднозначний матч

У боротьбі за вихід у чвертьфінал Кубка КОНКАКАФ зійшлись Динамо Х'юстон і Коламбус Крю. В основі команди з Огайо вийшов український захисник Євген Черебко і провів на полі увесь матч. До слова, Коламбус на правах чемпіона оминув стадію 1/16 фіналу і стартував одразу з 1/8. Перший тайм минув без голів, а по перерві команди обмінялись м'ячами. Однак обидва не були зараховані через офсайди.

Все йшло до безгольової нічиєю, аж поки на шостій доданій хвилині не допоміг прикрий автогол. Коламбус отримав право на штрафний метрів з 40-ка. Ейдан Морріс вирішив не навішувати, а відпасував ліворуч на лінію штрафного на Александру Мецана. Румунський форвард пройшов декілька метрів і пробив. М'яч влучив у панамського хавбека Карраскілью і влетів у дальній кут. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 13 березня.

Нагадаємо, Кубок чемпіонів КОНКАКАФ – щорічний футбольний турнір, який проводиться серед найкращих клубів країн Північної і Центральної Америки та Карибського басейну. З 2008-го по 2023-й роки носив назву Ліга чемпіонів КОНКАКАФ. Є аналогом Ліги чемпіонів УЄФА.

До слова, Коламбус Крю минулого сезону став чемпіоном МЛС, у фіналі здолавши Лос-Анджелес (2:1).

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