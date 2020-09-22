Чеберко прокомментировал дебютный вызов в сборную Украины
Украинский легионер австрийского ЛАСКа Евгений Чеберко поделился эмоциями от приглашения в лагерь "сине-желтых".
"Конечно, я очень рад. Если честно, не ожидал, ведь сыграл всего одну игру за ЛАСК. Все мои мысли были о том, чтобы закрепиться в клубе и доказать, что могу играть в основном составе.
Чеберко дебютировал в чемпионате Австрии
Я пришел после тренировки и увидел много сообщений с поздравлениями. Так и узнал, а потом увидел все в интернете. Дебютировать за национальную сборную – это мечта каждого футболиста. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы сыграть в одном из октябрьских матчей.
Думаю, поездка в сборную – это уже огромный опыт для меня. Увижу, какой там уровень, к чему мне нужно стремиться", – сказал Чеберко в комментарии программе "Футбол NEWS".
Напомним, в субботу, 19 сентября, Евгений дебютировал в австрийской Бундеслиге, выйдя в стартовом составе ЛАСКа против Тироля (украинец провел на поле весь первый тайм). А вчера Чеберко впервые получил вызов в сборную на октябрьские матчи против Франции, Германии и Испании.
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