"Конечно, я очень рад. Если честно, не ожидал, ведь сыграл всего одну игру за ЛАСК. Все мои мысли были о том, чтобы закрепиться в клубе и доказать, что могу играть в основном составе.

Чеберко дебютировал в чемпионате Австрии

Я пришел после тренировки и увидел много сообщений с поздравлениями. Так и узнал, а потом увидел все в интернете. Дебютировать за национальную сборную – это мечта каждого футболиста. Я буду делать все от меня зависящее, чтобы сыграть в одном из октябрьских матчей.

Думаю, поездка в сборную – это уже огромный опыт для меня. Увижу, какой там уровень, к чему мне нужно стремиться", – сказал Чеберко в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, в субботу, 19 сентября, Евгений дебютировал в австрийской Бундеслиге, выйдя в стартовом составе ЛАСКа против Тироля (украинец провел на поле весь первый тайм). А вчера Чеберко впервые получил вызов в сборную на октябрьские матчи против Франции, Германии и Испании.

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