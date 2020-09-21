В список главного тренера вошли 28 игроков, сообщает официальный сайт УАФ. Среди вызванных игроков есть один новичок – Евгений Чеберко из ЛАСКа. Роман Безус попал в резерв сборной, з которого он может быть переведен в основной состав в случае проблем со здоровьем у кого-то из основной когорты. Сбор команды начнется 5 октября.

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Полный состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов (Шахтер), Андрей Лунин (Реал), Георгий Бущан (Динамо).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, (все – Шахтер), Виталий Миколенко, Александр Караваев (оба – Динамо), Эдуард Соболь (Брюгге), Богдан Михайличенко (Андерлехт), Евгений Чеберко (ЛАСК), Игорь Пластун (Гент).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко (Вест Хэм), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все – Шахтер), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (все – Динамо), Руслан Малиновский (Аталанта), Александр Зинченко (Манчестер Сити), Евгений Макаренко (Кортрейк), Игорь Харатин (Ференцварош).

Нападающие: Роман Яремчук (Гент, Бельгия), Жуниор Мораес (Шахтер), Владислав Супряга (Динамо Киев).

Резерв: Роман Безус (Гент).

Напомним, сборная Украины сыграет в октябре три поединка из топ-сборными – товарищеский с Францией и два матча в Лиге наций с Германией и Испанией.

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