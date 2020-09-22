"Звичайно, я дуже радий. Якщо чесно, не очікував, адже зіграв всього одну гру за ЛАСК. Всі мої думки були про те, щоб закріпитися у клубі і довести, що можу грати в основному складі.

Чеберко дебютував у чемпіонаті Австрії

Я прийшов після тренування і побачив багато повідомлень з привітаннями. Так і дізнався, а потім побачив все в інтернеті. Дебютувати за національну збірну – це мрія кожного футболіста. Я буду робити все від мене залежне, щоб зіграти в одному з жовтневих матчів.

Думаю, поїздка у збірну – це вже величезний досвід для мене. Побачу, який там рівень, до чого мені потрібно прагнути", – сказав Чеберко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у суботу, 19 вересня, Євген дебютував у австрійській Бундеслізі, вийшовши у стартовому складі ЛАСКа проти Тіроля (українець провів на полі весь перший тайм). А вчора Чеберко вперше отримав виклик до лав національної збірної на жовтневі матчі проти Франції, Німеччини та Іспанії.

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