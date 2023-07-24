Leagues Cup, 1-й тур

Коламбус Крю (США) – Сент-Луис Сити (США) – 2:1

Голы: Селарраян, 11, Кучо, 29 (п.) – Расселл-Роу, 85 (аг.)

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Украинский защитник Евгений Чеберко впервые сыграл за Коламбус Крю в официальном матче. Наш соотечественник начал кубковый поединок против Сент-Луиса на скамейке запасных, появившись на поле лишь на 70-й минуте (играл слева в тройке защиты).

На тот момент его команда уверенно побеждала со счетом 2:0. За 5 минут до конца матча гости один мяч отыграли, однако вины украинца в этом эпизоде не было – это был автогол после углового.

За время, проведенное на поле, Чеберко успел заработать "горчичник", сделать 18 прикосновений к мячу, выиграть 1 отбор, стать победителем в двух воздушных дуэлях из двух, а точность его передач составила 87%.

Напомним, Leagues Cup – клубный турнир, в котором выступают команды из США и Мексики. С этого года он стал официальным соревнованием под эгидой КОНКАКАФ. Команды, занявшие три первых места в Leagues Cup, автоматически квалифицируются в Лигу чемпионов КОНКАКАФ.

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