Leagues Cup, 1-й тур

Коламбус Крю (США) – Сент-Луїс Сіті (США) – 2:1

Голи: Селарраян, 11, Кучо, 29 (п.) – Расселл-Роу, 85 (аг.)

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Український оборонець Євген Чеберко вперше зіграв за Коламбус Крю в офіційному матчі. Наш земляк розпочав кубковий поєдинок проти Сент-Луїса на лаві запасних, з'явившись на полі лише на 70-й хвилині (грав зліва у трійці захисту).

На той момент його команда впевнено перемагала з рахунком 2:0. За 5 хвилин до завершення матчу гості один м'яч відквитали, однак провини українця у цьому епізоді не було – то був автогол після кутового.

За час, проведений на полі, Чеберко встиг заробити "гірчичник", здійснити 18 доторків до м'яча, виграти 1 відбір, стати переможцем у двох повітряних дуелях з двох, а точність його передач становила 87%.

Нагадаємо, Leagues Cup – клубний турнір, у якому виступають команди зі США та Мексики. З цього року він став офіційним змаганням під егідою КОНКАКАФ. Команди, які посіли три перші місця в Leagues Cup, автоматично кваліфікуються у Лігу чемпіонів КОНКАКАФ.

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