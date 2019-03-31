Че Че подписал контракт с Сан-Паулу, – журналист

Бразильский журналист Петер Мюллер сообщил, что хавбек Динамо Че Че стал игроком Сан-Паулу.

Че Че уже подписал 4-летний контракт с бразильским Сан-Паулу, сообщил в своем Twitter журналист Петер Мюллер.

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Клуб долгое время вел переговоры с киевским Динамо об аренде футболиста, но киевляне готовы были только на полноценный трансфер.

Сам хавбек не смог закрепиться в основном составе команды Александра Хацкевича и большую часть времени проводил на скамейке запасных.