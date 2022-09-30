Аргентинская звезда и его окружение шикует на футбольные деньги, носясь по планете.

Личный самолет Месси с 1 июня по 31 августа этого года совершил 52 полета, находясь 368 часов в воздухе. 30 из этих полетов были межконтинентальными, а 14 вообще трансатлантическими.

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Этими полетами самолет Месси за лето выбросил 1502 тонн CO2 в атмосферу, сообщает L'Équipe. Среднестатистическому французу на это понадобилось бы 150 лет.

Лионель не всегда был на борту. Звездный футболист часто дает самолет в пользование семье и друзьям. Интересно, что во время переговоров с Барсой Месси потребовал от клуба бесплатный чартер в Аргентину на Рождество.