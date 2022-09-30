Аргентинська зірка та його оточення шикує на футбольні гроші, гасаючи по планеті.

Особистий літак Мессі з 1 червня по 31 серпня цього року здійснив 52 польоти, перебуваючи 368 годин у повітрі. 30 з цих польотів були міжконтинентальними, а 14 взагалі трансатлантичними.

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Цими польотами літак Мессі за літо викинув 1502 тонни CO2 в атмосферу, повідомляє L’Équipe. Середньостатистичному французу на це знадобилось би 150 років.

Ліонель не завжди був на борту. Зірковий футболіст часто дає літак у користування сім'ї та друзям. Цікаво, що під час переговорів з Барсою Мессі вимагав від клубу безкоштовний чартер в Аргентину на Різдво.