"Разочарование огромное, но у этой команды может быть большое будущее. Сегодня, в этот момент большого труда, я забочусь о своих футболистах еще больше, чем в июле.

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Победа на Евро была самым лучшим моментом, который случался со мной в моей профессиональной карьере. А это мое самое большое разочарование. В футболе попадаются невероятные вещи, это одна из них. Мы сделали все, чтобы победить.

Наш триумф на Евро был полностью заслуженным. Но потом часть удачи, которую мы имели на турнире, превратилась в тотальное невезение. Такое впечатление, что пропустить гол на последней минуте уместно. Это команда с отличными игроками, и я очень переживаю за них. Что касается моего будущего, то сначала должно пройти немного времени", – цитирует Манчини сайт Федерации футбола Италии .

Заметим, из-за поражения от македонцев Италия во второй раз подряд не поедет на чемпионат мира. Такое в истории сборной произошло впервые. В последний раз "Скуадра" играла на Мундиале еще в 2014 году в Бразилии, но тогда даже не вышла из группы.