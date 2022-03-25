"Розчарування величезне, але у цієї команди може бути велике майбутнє. Сьогодні, у цей момент великих труднощів, я дбаю про своїх футболістів ще більше, ніж у липні.

Італія пролітає повз ЧС-2022: відеоогляд сенсаційної поразки від Північної Македонії

Перемога на Євро була найкращим моментом, який траплявся зі мною в моїй професіональній кар’єрі. А це моє найбільше розчарування. У футболі трапляються неймовірні речі, це одна з них. Ми зробили все, щоб перемогти.

Наш тріумф на Євро був цілком заслуженим. Але потім частина удачі, яку ми мали на турнірі, перетворилася на тотальне невезіння. Таке враження, що пропустити гол на останній хвилині було доречно. Це команда з чудовими гравцями, і я дуже переживаю за них. Що стосується мого майбутнього, то спочатку має пройти трохи часу", – цитує Манчіні сайт Федерації футболу Італії.

Зауважимо, через поразку від македонців Італія вдруге поспіль не поїде на чемпіонат світу. Таке в історії збірної трапилось вперше. Востаннє "Скуадра" грала на Мундіалі ще у 2014 році у Бразилії, але тоді навіть не вийшла з групи.

Італія вдруге поспіль пропустить Мундіаль – чинний чемпіон Європи у доданий час сенсаційно програв Північній Македонії