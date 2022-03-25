Италия пролетает мимо ЧМ-2022: видеообзор сенсационного поражения от Северной Македонии
00:41 - Читати українською
Сборная Италии уступила Северной Македонии (0:1) в полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2022. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.
90+2’ Александар Трайковски
"Скуадра Адзурра" тотально превосходила соперника, нанеся 32 удара по воротам. Македонцы всего 4 раза пробили, но этого оказалось достаточно для победы.
Италия второй раз подряд пропустит Мундиаль – действующий чемпион Европы в добавленное время сенсационно проиграл Северной Македонии
На 90+2 минуте Трайковски ударил из-за пределов штрафной в дальний угол, создав сенсацию. Италия во второй раз подряд пролетает мимо чемпионата мира, а Северная Македония 29 марта будет противостоять Португалии в финале плей-офф отбора на Мундиаль 2022 года.
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