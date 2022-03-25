Сборная Италии уступила Северной Македонии (0:1) в полуфинале плей-офф отбора к ЧМ-2022. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов встречи на Футбол 24.

"Скуадра Адзурра" тотально превосходила соперника, нанеся 32 удара по воротам. Македонцы всего 4 раза пробили, но этого оказалось достаточно для победы.

Италия второй раз подряд пропустит Мундиаль – действующий чемпион Европы в добавленное время сенсационно проиграл Северной Македонии