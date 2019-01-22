Чайковский официально вернулся в Зарю

Полузащитник Игорь Чайковский продолжит карьеру в составе луганской команды.

Заря на официальном сайте оглосила о подписании контракта с хавбеком Игорем Чайковским. Сообщается, что соглашение рассчитано на 2,5 года.

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Чайковский уже присоединился к Заре на сборах. Игорь будет выступать за луганчан под 77 номером.

Напомним, Чайковский уже несколько раз выступал в составе Зари. В частности, в 2010 году и в течение 2012-2017 годов. Всего на счету хавбека 104 матча в составе "черно-белых".

Последним клубом Чайковского был российский Анжи, за который опорник в этом сезоне провел 14 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

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