Чайковський офіційно повернувся у Зорю

Півзахисник Ігор Чайковський продовжить кар'єру у складі луганської команди.

Зоря на офіційному сайті оглосила про підписання контракту із хавбеком Ігорем Чайковським. Повідомляється, що угода розрахована на 2,5 року.

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Чайковський вже приєднався до Зорі на зборах. Ігор виступатиме за луганців під 77 номером.

Нагадаємо, Чайковський вже кілька разів виступав у складі Зорі. Зокрема у 2010-му році та впродовж 2012-2017 років. Загалом на рахунку хавбека 104 матчі у складі "чорно-білих".

Останнім клубом Чайковського був російський Анжи, за який опорник цього сезону провів 14 матчів та відзначився двома гольовими передачами.

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