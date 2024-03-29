У п'ятницю 21-й тур третього за силою дивізіону стартував поєдинком Чайки проти Звягеля (2:2). Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Україна, Друга ліга, 21-й тур

Чайка – Звягель – 2:2

Голи: Гуськов, 23, Дубілей, 79 – Андрущенко, 26, Кисленко, 74

Полісся відпустило призера КАН до Другої ліги

У матчі 21-го туру Звягель на виїзді не втримав перемогу над Чайкою. Лідер Другої ліги дуже хотів взяти реванш за поразку у першому колі 0:1 (ще за тренерства Юрія Максимова), однак задовольнився лише бойовою нічиєю. Команди першу половину зустрічі тримали один одного в напрузі й обмінялись голами протягом трьох хвилин в середині першого тайму.

По перерві гості буквально нависли на воротах суперника, накочуючи атаку за атакою і змогли трансформувати кількість у якість на 74-й хвилині: після навісу з кутового Кисленко добив сферу у сітку (спрацювала заміна від наставника Звягеля). Суперник відігрався дуже скоро і також завдяки кутовому – після розіграшу стандарту м'яч прилетів у воротарський до Дубілея і той п'ятою переправив його повз голкіпера.

Нічия принесла Звягелю 44 очки і залишила на першій сходинці турнірної таблиці (відрив від ЮКСА тепер становить лише 3 бали), Чайка з 38-ма пунктами піднялась на третє місце.

Варто згадати про трансляцію матчу, яку ПФЛ розмістила на своїй сторінці в YouTube: неякісна картинка, з паузами під час взяття голів. Ба більше, перший тайм вболівальникам вирішили не показувати взагалі.

Карпати мінімально перемогли Вікторію, ФСК Маріуполь та Прикарпаття розійшлись нічиєю: Перша ліга