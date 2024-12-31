Турецкий 18-летний талант с момента переезда в Мадрид до сих пор не дебютировал за свою новую команду. В августе Арда Гюлер получил тяжелую травму и длительное время находился в лазарете.

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Как сообщает Marca, полузащитник полностью провел последнюю тренировку с Реалом и не испытывал боли. Кроме того, Арда принял участие в специальных тренировках, к которому присоединились Карвахаль, Родриго и Винисиус, чтобы завершить этап восстановления. Ожидается, что Гюлер сыграет уже в первом матче года против Мальорки 3-го января.

Напомним, Реал сейчас возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги с 45 баллами. Столько же набрала Жирона, но каталонцы уступают мадридцам по дополнительным показателям.

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