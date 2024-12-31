Турецький 18-річний талант з моменту переїзду в Мадрид досі не дебютував за свою нову команду. У серпні Арда Ґюлер отримав важку травму й тривалий час перебував в лазареті.

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Як повідомляє Marca, півзахисник повністю провів останнє тренування з Реалом і не відчував болю. Крім того, Арда взяв участь у спеціальних тренуваннях, до якого приєдналися Карвахаль, Родріго та Вінісіус, щоб завершити етап відновлення. Очікується, що Ґюлер зіграє вже в першому матчі 2024 року проти Мальорки (3 січня).

Нагадаємо, Реал наразі очолює турнірну таблицю Ла Ліги з 45 балами. Стільки ж набрала Жирона, але каталонці поступаються мадридцям за додатковими показниками.

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