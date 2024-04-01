Летом бразилец должен присоединиться к команде Карло Анчелотти. Как сообщает Relevo, Эндрик хочет пожертвовать отпуском, чтобы ускорить свою адаптацию в Реале и полететь с мадридцами в тур по США.

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По информации источника, нападающий не сможет присоединиться к команде до 21 июля, поскольку 18 лет ему исполнится только в этот день. Таким образом, первую часть предсезонной подготовки футболист пропустит. Если Эндрик получит вызов в сборную Бразилии на Кубок Америки-2024 и "Селесао" дойдет до финала, то форвард во время турне по США будет находиться в отпуске. Клуб уже объявил, что участники полуфиналов Евро и Кубка Америки пропустят турне.

Сам же Эндрик хотел бы как можно быстрее присоединиться к Реалу и готов пожертвовать отдыхом даже в том случае, если Бразилия дойдет до финала. Однако пока непонятно, согласится ли клуб на сокращение отпуска новичка.

Ранее стало известно, что Реал, Барселона, Ман Сити, Челси и Милан примут участие в Soccer Champions Tour с 27 июля по 6 августа.

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