Форвард збірної Бразилії Ендрік з нетерпінням чекає, коли зіграє перший матч за Реал.

Влітку бразилець має приєднатися до команди Карло Анчелотті. Як повідомляє Relevo, Ендрік хоче пожертвувати відпусткою, щоб прискорити свою адаптацію в Реалі і полетіти з мадридцями у тур по США.

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За інформацією джерела, нападник не зможе приєднатися до команди до 21 липня, оскільки 18 років йому виповниться тільки цього дня. Таким чином, першу частину передсезонної підготовки футболіст пропустить. Якщо Ендрік отримає виклик до збірної Бразилії на Кубок Америки-2024 і "Селесао" дійде до фіналу, то форвард під час турне по США буде перебувати у відпустці. Клуб уже оголосив, що учасники півфіналів Євро і Кубка Америки пропустять турне.

Сам же Ендрік хотів би якнайшвидше приєднатися до Реалу і готовий пожертвувати відпочинком навіть у тому випадку, якщо Бразилія дійде до фіналу. Однак поки незрозуміло, чи погодиться клуб на скорочення відпустки новачка.

Раніше стало відомо, що Реал, Барселона, Ман Сіті, Челсі і Мілан візьмуть участь у Soccer Champions Tour з 27 липня по 6 серпня.

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