Спортивный арбитражный суд в Лозанне выбрал решение относительно нынешнего наставника Олимпика Сергея Литовченко и еще десятка украинцев, которые были обвинены в участии в договорных матчах в армянском первенстве.

Адвокат Юрий Юрченко в своем Facebook сообщил, что CAS оправдал всех украинских футболистов и тренеров ереванского Локомотива.

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Таким образом, были оправданы: Сергей Литовченко, Анатолий Писковец (бывшие тренеры Локомотива), Евгений Захарченко, Игорь Быковский, Ярослав Ясницкий, Дмитрий Копытов, Артем Пилипенко, Илья Ходуля, Сергей Дячук, Антон Антошин, Тимофей Шеремета (бывшие игроки клуба) и экс-владелец Максим Дробный.

Напомним, в июне 2020 Исполком Федерации футбола Армении досрочно завершил сезон из-за скандала с договорными матчами. По итогам инцидента были дисквалифицированы 58 человек (игроков, тренеров и функционеров), 25 из которых – украинцы. 20 из них получили пожизненную дисквалификацию.

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