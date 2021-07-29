Спортивний арбітражний суд у Лозанні обрав рішення щодо нинішнього наставника Олімпіка Сергія Літовченка та ще десятка українців, які були звинувачені в участі у договірних матчах у вірменській першості.

Адвокат Юрій Юрченко у своєму Facebook повідомив, що CAS виправдав усіх українських футболістів та тренерів єреванського Локомотива.

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Таким чином, були виправдані: Сергій Літовченко, Анатолій Пісковець (колишні тренери Локомотива), Євген Захарченко, Ігор Биковський, Ярослав Ясницький, Дмитро Копитов, Артем Пилипенко, Ілля Ходуля, Сергій Дячук, Антон Антошин, Тимофій Шеремета (колишні гравці клубу) та екс-власник Максим Дробний.

Нагадаємо, у червні 2020 року Виконком Федерації футболу Вірменії достроково завершив сезон через скандал із договірними матчами. За підсумками інциденту було дискваліфіковано 58 осіб (гравців, тренерів та функціонерів), 25 з яких – українці. 20 з них отримали пожиттєву дискваліфікацію.

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