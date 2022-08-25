Спортивный абитражный суд в Лозанне частично удовлетворил апелляцию Олега Собуцкого, который обжаловал решение КДК УАФ о своей пожизненной дисквалификации.

Заседание по делу Собуцкого CAS провел еще в сентябре 2021 года, но только сейчас Спортивный арбитражный суд объявил решение касательно бывшего вице-президента УАФ.

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Президент Агробизнеса сумел значительно сократить срок отстранения. Вместо пожизненной дисквалификации Олег Собуцкий не сможет заниматься футбольной деятельностью в течение 5 лет. Суд установил, что примененные УАФ санкции в виде пожизненной дисквалификации не предусмотрены Дисциплинарными правилами УАФ и несоразмерны с действительными обстоятельствами нарушения. В связи с этим CAS частично удовлетворил апелляцию Собуцкого, информирует официальный сайт Агробизнеса.

Напомним, КДК УАФ пожизненно дисквалифицировал Олега Собуцкого за применение физической силы в июле 2020 года к арбитру Юрию Иванову, обслуживавшему поединок Агробизнеса с Mинаем. Кроме того, клуб был оштрафован на 500 тысяч гривен. Апелляционный Комитет УАФ оставил этот вердикт без изменений, после чего Олег Собуцкий решил обжаловать это решение в Швейцарии.

Сейчас 50-летний президент Агробизнеса защищает Украину в ВСУ. Команда из Волочиска, которая в сезоне 2021/22 играла в Первой лиге чемпионата Украины, текущую кампанию пропускает.

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