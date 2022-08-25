Засідання у справі Собуцького CAS провів ще у вересні 2021 року, але лише зараз Спортивний арбітражний суд оголосив рішення щодо колишнього віце-президента УАФ.

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Президент Агробізнеса зумів значно скоротити термін свого відсторонення. Замість довічної дискваліфікації Олег Собуцький не зможе займатися футбольною діяльністю впродовж 5-ти років. Суд встановив, що застосовані УАФ санкції у вигляді довічної дискваліфікації не передбачені Дисциплінарними правилами УАФ і є неспівмірними із дійсними обставинами порушення. У зв'язку з цим CAS частково задовольнив апеляцію Собуцького, інформує офіційний сайт Агробізнеса.

Нагадаємо, КДК УАФ довічно дискваліфікував Олега Собуцького за застосування фізичної сили в липні 2020 року до арбітра Юрія Іванова, який обслуговував поєдинок Агробізнеса з Mинаєм. Крім того, клуб був оштрафований на 500 тисяч гривень. Апеляційний Комітет УАФ залишив цей вердикт без змін, після чого Олег Собуцький вирішив рішення оскаржити це рішення у Швейцарії.

Зараз 50-річний президент Агробізнеса захищає Україну в ЗСУ. Команда з Волочиська, яка у сезоні 2021/22 грала в Першій лізі чемпіонату України, поточну кампанію пропускає.

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