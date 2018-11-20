Cане: Очевидно, что сборная Германии добавила по сравнению с ЧМ-2018

Полузащитник сборной Германии Лерой Сане поделился впечатлениями о матча Лиги наций против Нидерландов (2:2).

"Конечно, мы стремились переиграть сборную Нидерландов. У нас был гандикап в два мяча, поэтому мы разочарованы результатом.

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Несмотря на результат, всем очевидно, насколько сборная Германии прибавила (по сравнению с ЧМ-2018 – прим. "Ф24") и будет дальше идти вперед.

Думаю, все видели, что последние несколько матчей мы демонстрировали зрелищный футбол. Просто нужно играть хорошо все 90 минут, и тогда мы снова станем грозной силой

Болельщики могли увидеть, что у нас есть план на игру и сборная Германии способна показать действительно хороший футбол. Мы действительно хорошо играли, поэтому ничья в матче с Нидерландами становится еще более обидным результатом", – сказал Сане официальному сайту УЕФА.

К слову, ничья позволила голландцам выйти в плей-офф Лиги наций, тогда как Германия покидает дивизион А без единой победы.

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