toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига наций
УКРАИНА - ТУРЦИЯ ЛИГА НАЦИЙ ГЕРМАНИЯ - НИДЕРЛАНДЫ

Cане: Очевидно, что сборная Германии добавила по сравнению с ЧМ-2018

09:27 26 Читати українською
Cане: Очевидно, что сборная Германии добавила по сравнению с ЧМ-2018
Лерой Сане / AFP

Полузащитник сборной Германии Лерой Сане поделился впечатлениями о матча Лиги наций против Нидерландов (2:2).

"Конечно, мы стремились переиграть сборную Нидерландов. У нас был гандикап в два мяча, поэтому мы разочарованы результатом.

Лига наций: Нидерланды спасли ничью в матче с Германией и вышли в Финал четырех турнира

Несмотря на результат, всем очевидно, насколько сборная Германии прибавила (по сравнению с ЧМ-2018 – прим. "Ф24") и будет дальше идти вперед.

Думаю, все видели, что последние несколько матчей мы демонстрировали зрелищный футбол. Просто нужно играть хорошо все 90 минут, и тогда мы снова станем грозной силой

Болельщики могли увидеть, что у нас есть план на игру и сборная Германии способна показать действительно хороший футбол. Мы действительно хорошо играли, поэтому ничья в матче с Нидерландами становится еще более обидным результатом", – сказал Сане официальному сайту УЕФА.

К слову, ничья позволила голландцам выйти в плей-офф Лиги наций, тогда как Германия покидает дивизион А без единой победы.

Германия – Нидерланды – видео голов и обзор матча

Лига наций6 тур

Германия - Нидерланды: Понедельник 19 ноября 2018

Германия
Матч окончен
2 : 2
Нидерланды
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Лига наций Германия - Нидерланды Германия Германия Лерой Сане Лерой Сане
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
8
час
:
8
мин
Украина
19:30
Турция
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук